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طريقة تحضير الغريبة فى المنزل بدقائق فقط

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:33 م
صدى البلد
علا أحمد
تعتبر الغريبة واحدة من أكثر الحلويات التى تلقى صدى واسعا بالنسبة للكثير منا، لذا تهتم كثير من الأمهات بإعدادها في المنزل لضمان مدى جودتها، وهو ما يدفع الكثير من هن للبحث عن طرق سهلة وبسيطة لإعدادها في المنزل.

كما قدمت الشيف هبة عادل، طريقة مجربة وفعالة لإعداد الغريبة فى المنزل بأقل تكلفة وبدون حاجة إلى استخدام الكثير من المكونات التي قد تسبب ميزانية عالية.

مكونات إعداد الغريبة:
2 كوب دقيق
رشة ملح خفيفة جدًا
1 كوب سمن بحرارة الثلاجة
4/3 كوب سكر بودر ناعم جدًا، ويفضل أن يتم نخله قبل الاستخدام
بياض بيضة كبيرة
كيس فانيليا

مكونات تزيين الغريبة:
زبيب لتزيين الحلوى
أو حبات فستق حلبى مقشر
أو أنصاف لوز مقشر
أو حبات قرنفل
أو أنصاف بندق مقشر
أو حبات صنوبر

طريقة تحضير الغريبة فى المنزل:
1- نحضر وعاء عميق ونضع بداخله السمن مع السكر البودرة، ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربى أو باليد.
2- نواصل الخنفق حتى يتحول لون السمن والسكر إلى الأبيض الكريمى المعتاد.
3- ثم نضيف بياض البيضة ونواصل الضرب بالمضرب الكهربائى، ومن بعدها نضيف الفانيليا.
4- ونبدأ فى إضافة الدقيق مع ضرورة تقليبه بأطراف الأصابع بخفة وسرعة، مع مراعاة ألا يكون التقليب يشمل العجن، لأن العجن غير محبب فى الغريبة فنقوم بالخلط فقط، إلى أن يختفى الدقيق فنوقف وقتها عملية الخلط فورًا.
5- ثم نأخذ كرات صغيرة من العجين ونكورها ونضعها بعد ذلك فى صينية، ونضغط عليها ببصمة الأصابع ونضع حبة اللوز أو البندق أو القرنفل أو
6- ونقوم برص الغريبة فى صينية مناسبة، وبعد إتمام عملية الرص مع مراعاة ترك مسافات مناسبة بين الغريبة وبعضها البعض، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة تصل إلى 160 درجة، لمدة تستغرق من 8 إلى 10 دقائق، وعليك ملاحظة أن لون الغريبة لا يتغير، فلا تدعيها حتى تنتظرى أن يتغير لونها فتتعرض للحرق، وراعى أن تأخذ القاعدة الخاصة بها اللون الذهبى الخفيف.

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