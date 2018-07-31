الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض حجب الثقة عن حكومة ماكرون

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" مذكرة حجب الثقة عن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تقدم بها حزب "الجمهوريون"، وذلك على خلفية قضية ألكسندر بينالا المعاون السابق للرئيس الفرنسي، والمتهم بالاعتداء على متظاهرين.



وكان كريستيان جاكوب زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهوريون" اليميني المعارض قد قال، في وقت سابق، إن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية على خلفية قضية بينالا.



وأضاف جاكوب "نتقدم بمذكرة لحجب الثقة ونأمل بأن توضح الحكومة موقفها من قضية بينالا، والذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين"، مؤكدا أن رئيس الحكومة رد على طلب تكتله بالرفض.