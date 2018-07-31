اختيار بيونسيه رئيسة تحرير مجلة فوج

في خطوة غير مسبوقة، تتولى النجمة العالمية بيونسيه تحرير و كتابة الحوار الخاص بها، والذي ستتصدر من خلاله غلاف مجلة فوج العالمية لعدد شهر سبتمبر، وذلك بدلًا من رئيسة تحرير فوج أنا وينتر، التي تترأس المجلة منذ 30 عامًا.



وكشفت هافينغتون بوست أن بيونسيه هي التي ستختار عناوين حوارها وأيضا المصور الذي سيقوم بتصوير جلسة التصوير الخاصة بالحوار، مشيرة إلى أنها تعمدت اختيارها من ذوي البشرة السمراء وهي سابقة فريدة من نوعها أن يقوم مصور أسمر بتصوير غلاف للمجلة الأشهر والأكثر انتشارا في العالم.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن بيونسيه استخدمت نفوذها من أجل إتمام هذا الاتفاق، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها بيونسيه ذوي البشرة السمراء.



ويعد ذلك الظهور الأول لبيونسيه على غلاف فوج بعد تصدرها لأول مرة عام 2015.



وعلى صعيد آخر، تواصل بيونسيه جولتها العالمية On the run 2 مع زوجها جاي زي والتي تعد استكمال للجولة الأولى التي حققت مبيعات هائلة حول العالم قبل 4 سنوات.

