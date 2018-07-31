شاكيري يسجل هدفا عالميا في مران ليفربول اليوم .. فيديو

تألق الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب السويسري شريدان شاكيري، في مران الفريق اليوم في إطار استعدادات الريدز للموسم الجديد .



وسجل شاكيري هدفا رائعا عن طريق تسديد رائعة على يمين الحارس في التقسيمة التي أقيمت في مران اليوم، بعد ثوان معدودة من بداية التقسيمة.



جدير بالذكر أن شاكيري سجل هدفا وصنع آخر في مباراته الأولى التي خاضها مع ليفربول أمام فريق مانشستر سيتي والتي فاز خلالها ليفربول برباعية مقابل هدف واحد .