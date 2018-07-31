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مرأة

صورة ياسمين صبري أيام المراهقة تثير جدلا على الفيس بوك

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:47 م
صدى البلد
علا أحمد
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة ياسمين صبري عندما كانت فى فترة المراهقة والتى ظهرت فيها الفنانة المحبوبة والمعروفة بأنها إحدى نجمات السوشيال ميديا، بشعر مبعثر وغير مرتب، مرتدية تيشيرت باللون الأسود وسروال باللون الأسود أيضًا.

ولاقت الصور الخاصة بالفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد بشدة لصورتها، وأنها كانت ومازالت جميلة، إلا أن البعض الآخر انتقت ظهورها بصورة عادية للغاية وأنها تغيرت كثيرًا عقب دخولها مجال التمثيل.

فمن المعروف عن الفنانة ياسمين صبري أنها دائما ما تهتم بمشاركة متابعيها بأحدث الصور الخاصة بها والمميزة لها، خاصة فى أغلب لحظاتها سواء في الجيم أو النادي أو المناسبات الخاصة لها.
صورة ياسمين صبري أيام المراهقة تثير جدلا على الفيس بوك

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