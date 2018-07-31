Huawei تكشف عن Nova 3..المواصفات والسعر.. فيديو وصور

كشفت شركة Huawei الصينية النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Nova 3 أحدث أيقوناتها، والذي يصنف فى فئة الـهواتف المتوسطة المميزة التى تمتلك شاشة كبيرة.



ويمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.3 بوصة بدقة Full HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 بحواف منحنية من الجانبين لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش، بالإضافة لـ"الحز" الشهير الخاص بآيفون X فى أعلى الشاشة.



يأتى ضمن الهواتف عالية المواصفات بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وزود بمعالج قوي من نوع Hisilicon Kirin 970 ثمانى النواة بقوة 2.4 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G72 MP12، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعته 128 جيجابايت، يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، يصل إلى 512 جيجابايت، مع واجهة هواوى الشهيرة EMUI 8.2.



يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع متواجد أسفل الشاشة، بالإضافة لخاصية التعرف على الوجه، ويدعم خاصية ثنائي الشريحة.







ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل وأخري 24 ميجابيكسل بفتحتي عدسة واسعة f/1.8 و f/1.6، وخاصية OIS لمنع اهتزاز الصور، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وإمكانية تصوير فيديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابكسل و 2 ميجابيكسل.



عمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 أوريو، كما يدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع Fast battery charging 18W، ويعمل بكابل من نوع Type-C.



يحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3750 أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان الأسود، والرمادي، الذهبي، والوردي كما يبلغ سعر الهاتف 450 يورو ما يعادل 9500 جنيه.