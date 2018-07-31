مراسل أون لايف يروى لـ صدى البلد تفاصيل متابعة 386 يوم حرب بليبيا: الإخوان وداعش وتنظيم القاعدة تحالفت ضد الجيش الليبى فى بنغازي.. لولا عناية الله لكنت فى عداد الموتى.. فيديو

الإخوان وداعش وتنظيم القاعدة تحالفت ضد الجيش الليبى فى بنغازى

لولا عناية الله لكنت فى عداد الموتى بعد وقوفى على لغم دبابة

أكثر من 600 أسرة أخططف ذويهم على يد داعش فى بنغازى

بنغازى

عملت كمراسل صحفى .. وعملت أيضًا كمراسل تليفزيونى ما الفرق بين الاثنين؟

كيف تحولت من مراسل صحفى إلى مراسل تليفزيونى بقناة إخبارية؟

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ما تفسيرك لتخوف العديد من المواطنين من التسجيل أمام الكاميرا فى الشارع المصرى؟

ما هو سبب اختيارك للعمل كمراسل لقناة "أون لايف " فى ليبيا؟

متى علمت أنه تم اختيارك للعمل كمراسل للقناة فى بنغازى الليبية.. وما هو شعورك وقتها؟

كيف سافرت إلى ليبيا؟

بنغازى

ما حقيقة الوضع بليبيا وكيف تعامل الجيش الليبى مع الإرهابيين هناك؟

بنغازى

ما هى أصعب الحالات التى رأيتها خلال تغطيتك الأحداث هناك؟

ما هو أصعب موقف مر عليك خلال التغطية الإعلامية هناك؟

كيف كانت حياة المدنيين فى ليبيا؟

خلال 386 يوما استطاع بكر الشرقاوي، مراسل قناة " أون لايف " تغطية الحرب علي داعش في ليبيا، مع طاقم عمل القناة الذي عاش خلالها أيام الرعب مع أهالي مدينة "" التي كانت تقطنها الجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي النجاح في تحرير المدينة من قبضتهم.بكر وزملاؤه في العمل، كانوا فريق عمل التليفزيوني الأجنبى الوحيد الذي استطاع تغطية هذه الحرب بنجاح، وتوضيح ما يحدث علي أرض الواقع من خلال شاشة تليفزيونية مصرية.يحكي الشرقاوي في حوار مع موقع صدى البلد الإخباري، سبب اختياره من قبل إدارة القناة لتغطية هذه الأحداث رغم صغر سنه، كما يسرد تفاصيل الرعب التي عاشها مع أهالي المدينة، ودور الجيش الليبي في إجلاء الجماعات الإرهابية من هذه المدينة، وأبرز المواقف التي أثرت في حياته خلال تغطية الحرب، وكيف تعرض للموت علي يد الجماعات الإرهابية وإنقاذه من لغم دبابة كان علي وشك أن ينهي حياته لولا عناية الله.إلى نص الحوار ..المراسل الصحفى والمراسل التليفزيونى لديهما عوامل مشتركة ولكن هناك فروقا كثيرة تعلمتها قبل عملى كمراسل تليفزيونى وأهمها، أن المراسل التليفزيونى ليس لديه إمكانية تصحيح الخطأ لأنه يخاطب المشاهد مباشرًا لذلك عليه اتخاذ المزيد من الحذر عند عمله، أما المراسل الصحفى فلديه القدرة على تصحيح ما يخطئ فيه من خلال مرور الخبر أو الفيديو على عدد كبير من المراحل قبل ظهورها للقارئ.عند بدايتى فى العمل كمراسل صحفى كان لدى هدف واضح وطموح وهو أن أكون مراسلا تلفزيونيا، لذلك عملت على تطوير نفسى لأكون مراسلا تليفزيونيا لأن الأمر ليس سهلًا، ولكنى على قناعة أنه ليس مستحيلا، وساعدنى فى ذلك إدارة قناة "أون لايف " برئاسة الأستاذ احمد عبد التواب رئيس القناة ، والاستاذ جمال الشناوى رئيس تحرير القناة وقتهاحين تم اختياري للعمل كمراسل تليفزيونى، وهى فرصة حاولت قدر الإمكان استغلالها لذلك كنت دائما أسعى لتطوير نفسى لأكون على قدر المسئولية التى وكلت لى.بخبرتى فى العمل بالشارع أكاد أن أجزم أن من يتخوف من التسجيل للكاميرا هو الشخص الذى يفعل شيئا خاطئا أو مخالفا للقانون، لذلك يكون دائمًا على حذر فى التعامل مع الكاميرا خوفا من الملاحقات الأمنية له.أعتقد أن إدارة القناة قررت تغطية الأحداث فى ليبيا لتوضيح الصورة للمواطن العربى والمصرى بخصوص ما كان يحدث بين الجيش الليبى والجماعات الإرهابية المتطرفة هناك، وهنا رأت القناة أننى مؤهل للتغطية هناك بعد حصولى على عدد من الدورات التدريبية منها دورة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت إشراف محمد سلطان المستشار الإعلامى للصليب الأحمر وقتها والذى كان له دورا كبير فى التأثير على حياتى العملية ، لطرق التغطية الإعلامية للحروب، ذلك بالإضافة إلى تغطيتى لأحداث مماثلة أثناء الحرب على الإرهابيين من قبل الجيش المصرى فى سيناء.علمت باختيارى بعد أن اتصلت بى إدارة القناة وأبلغتنى أننى مسافر إلى ليبيا لتغطية الحرب على داعش قبل السفر بليلة واحدة، وكان اختيارى بمثابة مفاجأة وشعور متداخل ما بين تحقيق حلمى الذى كنت أسعى إليه منذ دخولى للمجال، وخوفى من التجربة الصعبة التى تحتاج للمزيد من الجهد والحذر.سافرت بعد طاقم العمل بيومين تقريبًا، نظرًا لظروف خاصة بى، وانتقلت إلى ليبيا جوا، واستقبلتنا سلطات الجيش الليبى بحذر، لكنها تعاملت معنا كطاقم عمل مصرى بيسر وساعدتنا فى الانتقال إلى مقر مكتبنا هناك، وحينها كانت قناة "أون لايف" هى القناة الفضائية الأجنبية الوحيدة استطاعت الوصول للتغطية الحرب على داعش هناك.الوضع فى ليبيا وخاصة بمدينةكان مرتبكا للغاية، فكان المدنيون فى حالة رعب بسبب ما كان يحدث لهم على يد داعش، بالتعاون مع الجماعات الأخرى، والأغرب هناك والذى يصعب على البعض تخيله، أن تنظيم الإخوان المسلمين الممثل فى درع ليبيا، وتنظيم القاعدة الممثل فى مجلس شورى بنغازى، وتنظيم داعش، كانوا متحدين جميعًا لمحاربة الجيش الليبى.أصعب حالات رأيتها هى حالات الأسر التى فقدت أفرادها بسبب خطف الجماعات الإرهابية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالشرطة الإسلامية، بسبب انتمائهم للجيش الليبى، فهناك أكثر من 600 أسرة فى بنغازى فقط فقدت ذويهم بعد خطفهم على يد داعش ولا تعرف عنهم شيئا لأكثر من ثلاث سنوات، ذلك بالإضافة إلى سجون داعش المرعبة التى صورتها هناك بعد القضاء على داعش، فسياسة داعش كانت مرعبة لدرجة أنها كانت تستهدف النشطاء بعبوات ناسفة تحت سيارتهم.أصعب موقف مر عليا، هو تعرضى للموت بسبب خطأ بسيط، حيث أننى تقدمت عن الدليل الذى كان يصطحب فريق العمل أثناء التغطية الإعلامية للحرب على داعش، وفجأة اكتشفت أننى أقف فوق لغم دبابة وضعته عناصر داعش للفتك بعناصر الجيش الليبى ولولا عناية الله، ومساعدة الهيئة الهندسية بالجيش الليبى، والتصرف السريع الذى قام به الدليل والضباط الذين كانوا فى صحبتنا لما كان لى وجود بعد انفجار هذا اللغم.الحياة المدنية فى ليبيا كانت من أغرب ما يكون، فالجيش الليبى استطاع أن يجعل الحياة المدنية تسير بشكل طبيعى فى الأماكن التى كانت بعيدة عن الصراع، رغم الحروب التى كانت تعاني منها ليبيا، وكان المدنيون فى ليبيا متفهمين لوضع الحرب هناك وهو ما ساعد الجيش الليبى فى تنفيذ ذلك.