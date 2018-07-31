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محافظات

بدء فعاليات دورة متخصصة في الطوارئ بمستشفى قنا العام .. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:30 م
فعاليات دورة متخصصة
فعاليات دورة متخصصة فى فعاليات دورة متخصصة بمستشفى قنا العام
يوسف رجب
بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة متخصصة بعنوان "الطوارئ" بقاعة الدكتور عصمت دنقل فى مستشفى قنا العام، برعاية إدارتى التدريب والطوارئ بالوزارة ومديرية الصحة بقنا.

حاضر فيها الدكتور إبراهيم الشيمى مدير إدارة التعبئة بوزارة الصحة، وأشرف عليها الدكتور محمد الديب مدير المستشفى العام، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، إن الدورة متخصصة للغاية حيث تستهدف بشكل رئيس أطباء الطوارئ بمستشفيات قنا، وتهدف لرفع مستوى أطباء الطوارئ بالمحافظة، من خلال التعرف على أحدث سبل مجابهة حالات الطوارئ بالمستشفيات.
بدء فعاليات دورة متخصصة في الطوارئ بمستشفى قنا العام .. صور
بدء فعاليات دورة متخصصة في الطوارئ بمستشفى قنا العام .. صور
بدء فعاليات دورة متخصصة في الطوارئ بمستشفى قنا العام .. صور

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