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رياضة

أهلى ٢٠٠١ يسحق طلخا 10/ صفر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب بالنادى الأهلى مواليد ٢٠٠١لكرة القدم، فوزًا كبيًرا على نظيره فريق طلخا، بعشرة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى بفرع مدينة نصر.

جاءت أهداف الأهلى عن طريق هانى عمرو، أحمد أشرف (هدفين)، عبد الوهاب على، يوسف عبد القادر، عمر وائل (هدفين)، يوسف الشوه (هاتريك).

وحرص الجهاز الطبى للأهلى على إسعاف أحد لاعبى طلخا بعد تعرضه للإصابة، حيث حضر الفريق الضيف للمباراة بدون جهاز طبى.

ويقود فريق ٢٠٠١ أحمد سراج المدير الفنى، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربًا عامًا، و ممدوح عبيد مدربًا، أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، محمد راشد الادارى، محمد إمام طبيب الفريق، و ناجح أبو زهرة أخصائى العلاج الطبيعى.

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