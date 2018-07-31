مقتل 3 مواطنين روس يشتبه بأنهم مرتزقة في أفريقيا الوسطى

كشفت صحيفة "سي.إن.سي" المحلية بدولة أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 مواطنين روس على يد مواطني مدينة دامارا.



وقالت الصحيفة إن مقاتلين من روسيا متواجدين في المدينة بغرض تدريب الضباط المحليين قاموا بقتل مواطن مما أثار غضب المواطنين ودفعهم للتخلص من أحد المرتزقة الروس.



ووفقًا لرواية الصحيفة فإن الصدام بين الطرفين أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرون بجروح، موضحة أن مواطني المدينة يطالبون المحاربين الروس بمغادرة النقطة السكنية.



من جانبها، أكدت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلًا عن مصادر في الشرطة بأفريقيا الوسطى مقتل الصحفي الروسي، أورهان جمال، والمخرج الروسي، الكسندر راستورجويف، وشخصًا آخر يدعى كيريل رادشينكو بدافع السرقة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في القضاء بالدولة الأفريقية، قوله إن مسلحين قاموا بقتل الروس عند نقطة تفتيش أثناء عودتهم من مدينة كاجا باندورو، موضحة أن السفارة الروسية ليست على علم بتواجد الروس في البلاد.



وأكدت بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى في تصريحات لقناة "دوجد" الروسية مقتل 3 صحفيين روس، حيث قال مصدران مجهولان للقناة في مركز إدارة التحقيقات إن الضحايا كانوا يعملون على فيلمًا وثائقيًا حول الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر".



ولم يصدر حتى الآن تعقيبًا رسميًا من السلطات الروسية او من جانب أفريقيا الوسطى حول ملابسات الحادث.



وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت في يونيو الماضي أن محاربين من الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" متواجدون في أفريقيا الوسطى للمساعدة في حماية رئيس البلاد، فوستن أركانساس شاودر.