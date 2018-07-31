ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنفيذ 80 % من خطة تجديد شبكات كهرباء الوادي الجديد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:00 م
المهندس خضر علي رئيس
المهندس خضر علي رئيس قطاع الكهرباء بالوادي الجديد
محمد منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، المهندس خضر سيد، الانتهاء بنسبة 80% من خطة إحلال وتجديد الشبكات بالمحافظة، باعتمادات قدرها 132 مليون جنيه.

وأضاف خضر، أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة تغذية قرى غرب الموهوب بطول 70 كيلو متر بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه، مؤكدًا أن الخطة تشمل تركيب محولات رفع جهد للتغلب على مشكلة أطوال المسافات المراد تغذيتها كهربائيًا.

وأشار خضر، إلى أنه يجرى حاليًا تغذية مركز الفرافرة بدائرة كهربائية حلقية تشمل خطوط تغذية إضافية واحتياطية ومد خطوط جديدة، وتغذية مناطق كانت تعانى من ضعف التيار الكهربائي مثل مركز باريس، حيث جرى تركيب محولات رفع الجهد لمركز باريس، وإنهاء مشكلة ضعف التيار الكهربائي بها.

ترشيحاتنا

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضرابات الموظفين

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

شقيق ضحية سرقة القرنية: الأطباء أجروا تحاليل له لمطابقة قرنيته مع المريض الآخر

تفاصيل الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

انفراجة في الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

بنود المكافآت والشرط الجزائى فى عقود أجيرى مدرب منتخب مصر

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟