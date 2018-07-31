تنفيذ 80 % من خطة تجديد شبكات كهرباء الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، المهندس خضر سيد، الانتهاء بنسبة 80% من خطة إحلال وتجديد الشبكات بالمحافظة، باعتمادات قدرها 132 مليون جنيه.



وأضاف خضر، أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة تغذية قرى غرب الموهوب بطول 70 كيلو متر بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه، مؤكدًا أن الخطة تشمل تركيب محولات رفع جهد للتغلب على مشكلة أطوال المسافات المراد تغذيتها كهربائيًا.



وأشار خضر، إلى أنه يجرى حاليًا تغذية مركز الفرافرة بدائرة كهربائية حلقية تشمل خطوط تغذية إضافية واحتياطية ومد خطوط جديدة، وتغذية مناطق كانت تعانى من ضعف التيار الكهربائي مثل مركز باريس، حيث جرى تركيب محولات رفع الجهد لمركز باريس، وإنهاء مشكلة ضعف التيار الكهربائي بها.