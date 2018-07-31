التعليم:أرسلنا أوائل الإعدادية لشرم الشيخ لتوعيتهم بجهود تنمية سيناء

أكد أحمد موسي رائد عام اتحاد طلاب مصر، أن الوزارة نظمت رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية إلى مدينة شرم الشيخ ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الرحلة هو تعرف الطلاب على المعالم الأثرية في بلدهم ومشاهدتها على الطبيعة، والاطلاع على الثقافات المختلفة، وتعميق مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بالدور الريادي الذي تقوم به الدولة لتنمية سيناء.



وأوضح موسى أن الطلاب قاموا بزيارة إلى محمية رأس محمد والتي صحبهم فيها مندوب من الهيئة العامة للمحميات الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء، والذي قام بشرح وافي لمحمية رأس محمد وبصورة توضيحية للطلاب الذين أبدوا سعادتهم للاستماع لهذه المعلومات القيمة.

