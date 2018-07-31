تركيب كاميرات لمراقبة خروج البضائع والبلح بمنافذ الوادي الجديد

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لمتابعة دخول وخروج البضائع وكميات البلح الخام بمنفذ المحافظة الحدودي بطريق الخارجة – أسيوط بتكلفة 50 ألف جنيه.



وأكد المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، تركيب 4 كاميرات مراقبة بمدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع محافظة أسيوط لمراقبة عملية نقل البضائع وخام الفوسفات والبلح الخام وذلك لصالح إدارة الإنتاج بالمحافظة وتحصيل الرسوم عنها.



وأضاف يوسف ، أن المديرية انتهت من تركيب هذه الكاميرات وتوصيلها بغرفة عمليات المحافظة والأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على منفذ المحافظة الشمالي.