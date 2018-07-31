فتحي مبروك: اختبارات الناشئين في الأهلي لا تعرف المجاملات

أكد فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى، أنه لا يوجد مجال للمجاملات مطلقًا فى الاختبارات التى تقام خلال الفترة الحالية بفرع النادى بمدينة نصر، من أجل اختيار المواهب الجديدة وضمها لفرق الناشئين بمختلف فئاتها العمرية.



وقال مبروك إن اختيارات اللاعبين الجدد تتم وفقا لمستوى كل منهم وما يقدمه فى الملعب، وأن المدربين يتابعون الاختبارات باهتمام كبير من أجل انتقاء العناصر الجيدة.



وأكد رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى أنه يمكن متابعة اللاعب المتقدم للاختبارات أكثر من مرة، ولكن إذا لم يظهر بمستوى جيد فلا مكان له داخل النادى.