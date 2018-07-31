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محافظات

مكتب للشباب المتميزين إداريا للعاملين بأوقاف الوادي الجديد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد منصور ابوالعلمين
أعلن مدير عام الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور محمد محمود بخيت، عن تأسيس مكتب متابعة مكون من مجموعة من الشباب العاملين بالمديرية والمتميزين إداريًا ودعويًا لتأهيلهم للمناصب القيادية، وذلك فى ضوء اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالشباب وإيمانه بقدراتهم، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال "بخيت"، فى بيان اليوم، أن المديرية بالفعل بدأت فى انتداب مجموعة من الأئمة الشباب المتميزين من مختلف إدارات الأوقاف الخمس بالمحافظة لتدريبهم بمقر المديرية وتأهيلهم فى العمل الإداري ليكونوا جاهزين لتولي المناصب القيادية بالمديرية.

ولفت مدير عام الأوقاف، إلى أن المديرية تمتلك عددًا كبيرًا من الشباب المتميزين، وذلك سيكون فرصة كبيرة لإتاحة الفرص الكاملة للاستفادة بخبراتهم وطاقاتهم.

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