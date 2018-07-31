الرافضون الثلاثة لقيادة خافيير أجيرى منتخب مصر خلفا لكوبر



يذكر أن المنتخب الأول سيواجه نظيره منتخب النيجر يوم 8 سبتمبر القادم فى إطار الجولة الثانية بتصفيات بطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون عام 2019.

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن ثلاثة أعضاء داخل مجلس الإدارة أبدو رفض التعاقد مع المكسيكى خافيير أجيرى لقيادة منتخب مصر الوطنى.وكان مجلس إدارة الجبلاية وجه الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد الإخفاق فى نهائيات مونديال روسيا والخسارة فى ثلاث مباريات أمام أوروجواى وروسيا والسعودية.قال المصدر ذاته إن قائمة ثلاثى الجبلاية الرافض لإتمام المفاوضات والتعاقد مع أجيرى لقيادة الفراعنة الكبار ضمت كل من : حازم إمام وخالد لطيف والدكتور كرم كردى.ولفت إلى أن دواعى الرفض للثلاثى تضمنت الاعتراض على التعاقد مع أجيرى نظرا لورود اسمه فى إحدى قضايا تلاعب المباريات فى إحدى الدوريات الأوروبية منذ عام 2011 وتبرئته من قبل الفيفا إلا أن القضاء الإسبانى قام بتقديم استئناف وما زالت القضية معروضة حتى هذه اللحظة.وأشار إلى أنه فى حال تعاقد الجبلاية معه وصدور حكم فى الاستئناف أمام القضاء الإسبانى سوف يؤثر على اسم وسمعة منتخب الفراعنة الكبار منوها إلى أن الاتحاد اليابانى سبق وأن أقال المدرب المكسيكى من تدريب الساموراى عام 2014 لتلك الأسباب.وأضاف أنه على الرغم من إعلان الثعلب الصغير اليوم الثلاثاء أن الثنائى أجيرى والإسبانى كيكى فلورنس فى القاهرة خلال 48 ساعة لإجراء مقابلة شخصية إلا أن حازم إمام ضمن قائمة الرافضين للإستعانة بخدمات المدرب المكسيكى لقيادة الفراعنة الكبار فى التصفيات الإفريقية والمونديالية.