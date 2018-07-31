إحلال خطوط هوائية كهربائية بقرى عزب القصر بالوادي الجديد

أعلن المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن انتهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بقرى عزب القصر بمركز الداخلة.



وأكد رضوان، تنفيذ المشروع بتكلفة 9.6 مليون جنيه بهدف تحسين حالة الجهود الكهربية وتخفيف الأحمال، إضافة إلي تركيب 4 منظمات جهد كهربي لخطوط الكهرباء في مناطق قري المنيرة وباريس وغرب الموهوب وآبار الداخلة بهدف تحسين واستقرار جهود التغذية خلال أشهر الصيف.



وأضاف رضوان، أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهي من تنفيذ عدة مشروعات خلال موازنة العام المالي المنقضي بهدف تحسين مستوى الخدمة الكهربية لأبناء الوادي الجديد.