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أخبار العالم

شاهد ماذا يفعل ولي العهد السعودي في مشروع نيوم .. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:23 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام سعودية وناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أثناء تواجده في المنطقة التي تشهد تنفيذ مشروع نيوم.

ويظهر بن سلمان بالفيديو في حديث عفوي مع مواطنين سعوديين، ويتناول معهم الطعام.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل بالأمس إلى نيوم للاستجمام.





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