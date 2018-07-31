شاهد ماذا يفعل ولي العهد السعودي في مشروع نيوم .. فيديو

تداولت وسائل إعلام سعودية وناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أثناء تواجده في المنطقة التي تشهد تنفيذ مشروع نيوم.
ويظهر بن سلمان بالفيديو في حديث عفوي مع مواطنين سعوديين، ويتناول معهم الطعام.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل بالأمس إلى نيوم للاستجمام.
ويظهر بن سلمان بالفيديو في حديث عفوي مع مواطنين سعوديين، ويتناول معهم الطعام.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل بالأمس إلى نيوم للاستجمام.
#محمد_بن_سلمان في جولة برية يلتقي بشباب #نيومhttps://t.co/FK7q4Hoi4E#عكاظ #ولي_العهد pic.twitter.com/ff3RvZsLZj— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 31, 2018
شاهد..— خلف الدوسري (@kalafaldossry) July 31, 2018
.#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يشارك المواطنين الغداء اليوم خلال زيارته #نيوم.
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