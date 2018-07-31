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حوادث

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:34 م
الاسلحة التى تم ضبطها
الاسلحة التى تم ضبطها
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكنها من تصفية 5 عناصر من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبور، وضبط 5 آخرين بمنطقة المرج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرها في البلاد بالإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية.

وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقرًا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأسفرت عمليات مداهمة تلك الأوكار عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، أحدهم بمنطقة العبور، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن حال اقترابها من وكرهم.

وأضاف البيان أن التعامل مع مصدر النيران أسفر عن مصرع 5 عناصر تم تحديد 4 منهم، وهم القيادي بحركة حسم محمد عبد الرحمن حسان، الشهير بأمجد، وهو أحد المتورطين في تنفيذ واقعة اغتيال النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وكذلك تامر أحمد شعبان، الشهير بـ عثمان، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وعبد الله يوسف فرج المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 558 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأسامة بحر أحمد المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 975 لنسة 2018، وعثر بحورزتهم علي بندقتين اليتين وبندقية خرطوش وكميه من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة.

وأضاف البيان أنا تم مداهمة وكر بمنطقة المرج، واسفرت العملية عن ضبط 5 عناصر هم علي عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وإسلام رأفت المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، وعبد الباسط شكري المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ونور الدين عبد الله، ومحمد زين الدين، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخائر.

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف وكر بمنطقة السلام، وعثر علي 6 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و كمية من الذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين وضبط 5 آخرين من حركة حسم

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