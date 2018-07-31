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عبد الغفار: دراسات تؤكد الاستغناء عن 40% من الوظائف خلال السنوات المقبلة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:47 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
البهى عمرو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك أبحاث علمية تؤكد أن الـ 5 سنوات المقبلة سيتم الاستغناء عن 40 % من الوظائف الحالية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك أنواعا من الأعمال فى الفترة المقبلة ستكون تقليدية ولن يتم العمل بها تصل لـ 70% بعد 10 سنوات.

وأوضح أن الجامعة الآن تعمل على تعديل بعض الأشياء لتأهيل الشباب لسوق العمل المناسب وأشار إلى أن مقررات كلية الطب الجديدة « 5+2» من سنة أولى العام المقبل ستحتوي من 10% إلى 15% مواد إنسانية، وطالب من القطاعى الهندسى فى التحرك فى نفس الطريق، مؤكدا ضرورة تحرك كافة القطاعات الأخرى بهذا الشكل.

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