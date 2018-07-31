تحصين 4945 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالوادي الجديد

أعلن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور شنودة توفيق، تحصين 4945 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.



وأكد "شنودة"، تحصين ورش 3829 رأس أبقار و1116 رأس أغنام وماعز في حملة بيطرية مكبرة جابت مراكز المحافظة الخمسة وقراها.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى ، أن المديرية تواصل حملات تحصين الماشية والثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.