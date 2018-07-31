تعادل إيجابي في الشوط الأول بين العين ووفاق سطيف بالبطولة العربية

تعادل فريق العين الإماراتي مع منافسه وفاق سطيف الجزائري إيجابيا في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب ماكسيمير ستاديون ضمن منافسات دور ال32 من البطولة العربية .



تقدم دياكيه إبراهيم بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد المؤمن جابو للوفاق في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.



يذكر أن الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك والإسماعيلي يشاركون في البطولة العربية وتنطلق أول فاعلية لهم مع مباراة زعيم الثغر ومنافسه الترجي التونسي في يوم 9 من شهر أغسطس .