الأوليمبي يفاضل بين 5 منتخبات إفريقية لخوض وديتي نوفمبر





الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبى سبق ولعب وديا مع السعودية وتونس والجزائر وحقق نتائج طيبة.





يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بين 5 منتخبات إفريقية لخوض مباراتين وديتين خلال شهر نوفمبر المقبل.ويستعد أوليمبي الفراعنة لخوض التصفيات المؤهلة الى أمم إفريقيا الى جانب التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.وضمت قائمة المنتخبات الخمسة الاإفريقية المقرر أن يفاضل فيما بينها كلا من : جنوب افريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون والسنغال.وأوضح غريب أنه يتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة لموافقته على البرنامج المقترح، وكذلك علاء عبد العزيز المدير الإدارى للمنتخب الأولمبى، لمجهوده الكبير فى مخاطبة هذه المنتخبات حتى إتمام الاتفاق معها بشكل نهائى.