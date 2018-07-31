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محافظات

مركز بلاط في الوادي الجديد يطرح 300 فدان للشباب

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:57 م
المهندس عادل عباس
المهندس عادل عباس
محمد منصور ابوالعلمين
قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عادل عباس، اليوم الثلاثاء، إن المركز طرح أراضي للاستثمار الزراعي لشباب المركز بواقع 300 فدان في منطقتين بالمركز.

وأضاف عباس ، أنه جرى طرح 150 فدانا في منطقة بجوار محور (تنيدة - منفلوط)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية وجرى تمهيد وتسوية وتوصيل شبكة المياه لـ50 فدانا وحفر بئر يعمل بالطاقة الشمسية بها، وجرى طرحها للتقدم أمام الشباب حتى نهاية يوليو الجاري كمرحلة أولى، وسيجري الإعلان عن باقي الأراضي 100 فدان خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عباس ، أنه جرى طرح 150 فدانا إضافية لـ48 شابًا من أبناء قرية "الخير والنماء" بالمركز بواقع 3 أفدنة لكل شاب.

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