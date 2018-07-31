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رئيس جامعة سوهاج: أنهينا جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:55 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
حسام الحارتي
أشاد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمؤتمر الوطني للشباب والذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر إلى فخامة الرئيس علي نجاح المؤتمر وتدعيم الشباب المستمر.

وأضاف عزيز في" تصريحات تلفزيونية لقناة اكسترا نيوز" أنه تم الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، وتنفيذ توجيهات الرئيس على أن تكون الجامعة على أفضل مستوى لاستقبال الطلاب.

وأكمل أنه سوف يتم نقل الطلاب إلى مقر رئيس الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، موضحا أنه سيكون هناك منافسات بين الجامعات علي مستوى الجمهورية من أجل اختيار الأفضل في تنظيم واستقبال وتوفير الإمكانات للطلاب .

وأوضح رئيس جامعة سوهاج ،أن تكليفات رئيس الجمهورية جاءت، بتوفير خدمات اجتماعية تناسب احتياجات المجتمع بالإضافة إلى الاهتمام بالنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي داخل الجماعة قائلا"اهتمام الجماعة بتنمية الموارد الذاتية من أجل تحسين الخدمات الجماعية وتقديم أفضل الأنشطة ".

وأكد أنه تم إعداد قائمة انتظار على مستوى تخصصات مستشفيات جامعة سوهاج والتي بلغت حوالي 995 حالة، وتم إعداد برنامج زمني لتنفيذ هذه الحالات مؤكدا أن مستشفيات الجامعة تتوفر بها أفضل الإمكانيات من أجل مواجهة الأزمات والتخلص من قائمة الانتظار مضيفا أنه تم بالفعل الانتهاء من قوائم الانتظار، متمنيا أن يتم الانتهاء الكامل منهم خلال الفترة المقبلة.

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