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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يزور أهل الطالبة أسماء الرفاعي لتقديم واجب العزاء

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:29 م
صدى البلد
محمد شحتة
قدّم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، العزاء لأسرة الطالبة أسماء الرفاعى، وقام بزيارة والد الفقيدة التي عثر على جثتها، الأحد، داخل الشقة التي تقطن بها فى مدينة نصر.

وأوضح «المحرصاوي»، أن الطالبة أسماء رفاعى كانت حافظة للقرآن الكريم ومعروفة بتفوقها بين زميلاتها، مشيرًا إلى أنها حاصلة على الشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع تخطى 92% والتحقت بكلية التمريض بجامعة الأزهر فى العام 2015.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنها كانت مقيدة بالفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2018، واجتازت امتحانات الفرقة الثالثة بتقدير جيد جدًا، وكانت منقولة للفرقة الرابعة بالكلية.

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