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التضامن: تفعيل الخدمة العامة للاستفادة من الشباب فى المشاركة بدور رعاية الأيتام

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:48 م
علاء الدين عبد العاطى
علاء الدين عبد العاطى
رقية محمد
قال علاء الدين عبد العاطى معاون وزيرة التضامن، إن مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا"، إحدى المبادرات التى أطلقتها الوزارة كجزء من الحلول المبتكرة داخل قطاع الرعاية، موضحًا أن هناك دور أيتام ومسنين وأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر، وكلها بها بعض المشكلات.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أنه بعد تقييم الجمعيات الأهلية تم التفكير فى حلول مبتكرة لحل المشكلات، لافتًا إلى أنهم وجدوا نقصا رهيبا فى الجهاز الوظيفى لهذه الأدوار، موضحًا أن ناشئ المؤسسة أو الدار يكون جمعية أهلية وتراقب عليها الوزارة.

وأشار معاون وزيرة التضامن، إلى أنه تم الاستعانة بـ"الخدمة العامة" ويتم الاستفادة بها، بدل الجلوس فى مكاتب بلا عمل، يتم استثمار قدراتهم فى دور الرعاية، موضحًا أنه يتم توفير مكافآت جيدة لمدة عام، ومن يثبت جدارته يتم إجبار الجمعية الأهلية لتعيينه.

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