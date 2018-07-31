أنيسة حسونة تشيد بتوصيات إنشاء صندوق تكافل للمصريين بالخارج

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بتوصيات منتدى المصريين بالخارج بإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج، إلا أنه في حاجة إلى تفاصيل أكثر حول مصادر تمويله، والجهات التي تنفق فيها هذه الأموال، علي حد قولها.



وأضافت "حسونة" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بأن ما يميز منتديات المصريين في الخارج الآن، هو انعقادها بشكل دوري مستمر، مما يعطي انطباعا إيجابيا بمدي اهتمام مصر بأبنائها في الخارج، على عكس الفترات الماضية، إذ كانت تعقد هذه المنتديات علي فترات طويلة ومتقطعة.



وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أهم النقاط الإيجابية في منتدي المصريين بالخارج، هو شكل الترابط بين الوزارات، فى توصيات المنتدي، مضيفة أن هذا يخلق نوعا من الفعالية علي أرض الواقع، لتلك التوصيات التي يخرج بها المنتدي.



كانت قد اختتمت فعاليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، بحضورة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعديد من التوصيات، على رأسها، وضع آلية لإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج، او بنك يتولي ذلك من خلال تبرعات المصريين بالخارج.

