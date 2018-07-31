ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أنيسة حسونة تشيد بتوصيات إنشاء صندوق تكافل للمصريين بالخارج

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:49 م
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بتوصيات منتدى المصريين بالخارج بإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج، إلا أنه في حاجة إلى تفاصيل أكثر حول مصادر تمويله، والجهات التي تنفق فيها هذه الأموال، علي حد قولها.

وأضافت "حسونة" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بأن ما يميز منتديات المصريين في الخارج الآن، هو انعقادها بشكل دوري مستمر، مما يعطي انطباعا إيجابيا بمدي اهتمام مصر بأبنائها في الخارج، على عكس الفترات الماضية، إذ كانت تعقد هذه المنتديات علي فترات طويلة ومتقطعة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أهم النقاط الإيجابية في منتدي المصريين بالخارج، هو شكل الترابط بين الوزارات، فى توصيات المنتدي، مضيفة أن هذا يخلق نوعا من الفعالية علي أرض الواقع، لتلك التوصيات التي يخرج بها المنتدي.

كانت قد اختتمت فعاليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، بحضورة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعديد من التوصيات، على رأسها، وضع آلية لإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج، او بنك يتولي ذلك من خلال تبرعات المصريين بالخارج.

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

شقيق ضحية سرقة القرنية: الأطباء أجروا تحاليل له لمطابقة قرنيته مع المريض الآخر

أول رد فعل تركي على العقوبات الأمريكية

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضرابات الموظفين

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟