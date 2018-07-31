ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنشاء 4 بيوت ثقافة بالوادي الجديد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد منصور ابوالعلمين
قال وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تخصيص أربعة مواقع لإنشاء بيوت ثقافية ببعض القرى، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الثقافي والتنمية واكتشاف المواهب الشابة.

وأشار حسب، الى أن الأربعة مواقع بقرى "صنعاء بالخارجة، وعين عيش ببلاط، وأبو منقار بالفرافرة، ودوش بباريس"، وجار تخصيص اعتمادات مالية لهم من قبل الوزارة للبدء في إنشائها، مشيرا إلى أن البيوت الثقافية في القرى حققت نجاحا كبيرا تمثل في الحفاظ على الهوية والتراث ومحاربة الفكر الهدام والإرهاب.

وأضاف حسب، أن المديرية تعمل حاليا على تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية التي تنفذ في جميع المواقع الثقافية، بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتشمل اكتشاف المواهب الشابة وتنفيذ مسابقات في مجالات الشعر والأدب والقصة القصيرة والمسرح والرسم.

ترشيحاتنا

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

حبس ضابط أربعة أيام على ذمة تحقيقات رشوة رئيس مصلحة الجمارك

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات

جمهور اليوفنتوس يحاصر كريستيانو رونالدو أمام فندق إقامة الفريق.. فيديو

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

قومي المرأة: الجهل بالحقوق والواجبات أحد أسباب انفصال الأزواج ..فيديو
ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟