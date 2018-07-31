إنشاء 4 بيوت ثقافة بالوادي الجديد

قال وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تخصيص أربعة مواقع لإنشاء بيوت ثقافية ببعض القرى، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الثقافي والتنمية واكتشاف المواهب الشابة.



وأشار حسب، الى أن الأربعة مواقع بقرى "صنعاء بالخارجة، وعين عيش ببلاط، وأبو منقار بالفرافرة، ودوش بباريس"، وجار تخصيص اعتمادات مالية لهم من قبل الوزارة للبدء في إنشائها، مشيرا إلى أن البيوت الثقافية في القرى حققت نجاحا كبيرا تمثل في الحفاظ على الهوية والتراث ومحاربة الفكر الهدام والإرهاب.



وأضاف حسب، أن المديرية تعمل حاليا على تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية التي تنفذ في جميع المواقع الثقافية، بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتشمل اكتشاف المواهب الشابة وتنفيذ مسابقات في مجالات الشعر والأدب والقصة القصيرة والمسرح والرسم.