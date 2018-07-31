النقل: إنشاء ورشة لتصنيع الجرارات بالتعاون مع الإنتاج الحربي والقطاع الخاص

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن هناك تعاونا مع الإنتاج الحربي، وذلك لإنشاء ورشة في مصر لتصنيع وصيانة الجرارات بأيادي مصرية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، وستكون الورشة الأولى من نوعها المتواجدة في مصر.



وأضاف وزير النقل على هامش الجولة، أن إنشاء الورشة في مصر سيساعد على توفير العملة الصعبة التى يتم دفعها في صيانة القطارات والجرارات خارج مصر، كما سيساهم فى تنشيط الأيدى العاملة بمصر وهو ما سيعود بالنفع على الدولة من حيث توفير فرص عمل جديدة كما سيساعد فى توفير العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة.



وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد قام بجولة تفقدية فى القوس الشمالى الغربي بالدائري الإقليمى، مساء اليوم برفقة كل من الدكتورة هالة السعيد واللواء العصار وزير الإنتاج الحربي قبل أيام من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع بطول 57 كم.

