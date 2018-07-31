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التضامن: تدريب 35 ألف شاب وفتاة للمشاركة في انتخابات المحليات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:59 م
علاء الدين عبد العاطى
علاء الدين عبد العاطى
رقية محمد
قال علاء الدين عبد العاطى معاون وزيرة التضامن، إنه عندما أقر الدستور المصرى عام 2014 فى أحد مواده تخصيص نسبة 25% من قواعده المحلية للشباب، وهذه نسبة لأول مرة يقرها الدستور، كان ذلك انتصارا للشباب لتواجدهم بقوة داخل المجالس المحلية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن وزارة التضامن قررت تأهيل الشباب وتدريبهم لخدمة الحكم المحلى بشكل واع وسليم، وتم التنسيق مع وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية، وتم إطلاق برنامج لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى العمل المحلى والشأن العام.

وأشار معاون وزيرة التضامن، إلى أنه تم تمويل البرنامج بقيمة 24 مليون جنيه مصرى، من صندوق إعانة الجمعيات، موضحًا انه كان يتم استهداف 40 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم تدريب 35 ألفا و630 شابا وفتاة على مستوى الجمهورية، للمشاركة فى الانتخابات المحلية، مضيفًا أن نسبة مشاركة الفتيات فى الصعيد تعدت الثلثين، ونسبة مشاركة ذوى الإعاقة كانت عالية.

وذكر أنه تم تدريب 2500 شاب وفتاة من شمال سيناء للمشاركة فى انتخابات المحليات رغم وجود تحديات، كما تم عقد أكثر من ورشة تدريبية فى حلايب وشلاتين والواحات لتأهيل الشباب للمشاركة فى انتخابات المحليات.

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