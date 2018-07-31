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عهد التميمي: فرحتى ينقصها خروج جميع الأسرى من سجون الاحتلال

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:50 م
عهد التميمى
عهد التميمى
رقية محمد
قالت عهد التميمى الناشطة الفلسطينية، إن فرحة خروجها من سجون الاحتلال كانت ناقصة لأن إخوانها الأسرى لا زالوا بالسجون، متمنية الحرية لكل الأسرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية من رام الله، لبرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن الأسرى صامدون على مبادئهم، مشيرة إلى أن صفعها لجندى إسرائيلى، رد فعل طبيعيا لوجود جندى إسرائيلى فى منزلها.

وأوضحت أنها لو تعرضت لنفس الموقف ستقوم بنفس الفعل، مردفة: "فخورة أنى أصبحت أيقونة فلسطين، وأتمنى أن أوصل الرسالة لكل العالم، والقضية الفلسطينية والأسرى".

وأشارت عهد التميمى، إلى أنها تتمنى أن تنجح المصالحة الفلسطينية، لأنها ستكون أول خطوة فى طريق تحرير فلسطين.

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