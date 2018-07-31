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أخبار العالم

تدريب السعوديات على إصلاح أعطال الكهرباء والماء فى مخيمات الحجاج

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:46 م
صدى البلد
منار نور
بدأت المملكة العربية السعودية، برنامجا تدريبيا يهدف لتدريب النساء السعوديات على إصلاح الأعطال الكهربائية وأعطال تمديدات المياه، داخل مخيمات الحجاج الخاصة بالنساء، حيث أن المشاركة على البرنامج التدريبي كبيرة، لافتة إلى أنها تتضمن التدريب على حل مشكلات الأعطال الكهربائية وأعطال تمديدات المياه داخل مخيمات الحجاج النسائية، التي تتكرر كل عام.

والجدير بالذكر أن المبادرة جاءت لتبني تأهيل سعوديات متخصصات في هذا المجال لحل مشكلة الأعطال بالسرعة والجودة المطلوبتين.

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