طاهر يتعادل للمقاولون مع الاتحاد السكندري.. فيديو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون مع منافسه الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



سجل هدف الاتحاد إيمانويل بناهيني في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وذلك بعد خطأ في التمرير من مدافعي المقاولون ، وتألق حارس مرمى زعيم الثغر وأنقذ كرة خطيرة على مرماه قبل ان يسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل من كرة صاروخية سكنت شباك زعيم الثغر في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.



تجدر الإشارة إلى أن هدف بناهيني هو الأول للاتحاد السكندري والأول في الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019 .