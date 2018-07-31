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حوادث

ضبط 143 عبوة مواد غذائية وسلع تموينية فى حملة بالغربية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:33 م
حملات تموينية
حملات تموينية
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 143 عبوة مواد غذائية وسلع تموينية فى حملة مكبرة بشوارع قري ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "احمد ع م "33 سنة صاحب محل بقاله تموينية بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا مقيم بذات الناحية .. وبحوزته ( 240) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر 759 جنح أ د ط مركز طنطا 2018 .

كما ضبط "بلال م ك "54 سنة صاحب محل بقاله بقرية كوم النجار بمركز بسيون مقيم بذات الناحيه وبحوزته (168) قطعه مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 12347 جنح مركز بسيون 2018 .

كما ضبط "هاله ف م "62 سنة صاحبة محل بقالة بالعجيزي أول طنطا مقيمة بذات الناحية وبحوزتها ( 53) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 23020 جنح اول طنطا 2018م فيما ضبط "محمد م ع "55 سنة صاحب محل بقاله بقرية إبيار بمركز كفر الزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته(48) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 24284 جنح مركز كفر الزيات 2018 .

كما ضبط "اميمه ع ش" صاحبه مخبز بقرية صا الحجر بمركز بسيون مقيمه بذات الناحيه لقياما بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 16 جم) في الرغيف الواحد فى المحضر رقم 4 أحوال مباحث تموين كفر الزيات 2018 كما ضبط "اسامه ا ا "30 سنة صاحب محل بقاله بشارع المديرية أول طنطا مقيم سوهاج لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 23021 جنح قسم أول طنطا 2018 م وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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