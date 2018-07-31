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النقل: ننتظر نتائج التقارير والتحقيقات لإيضاح أسباب حادث قطار أسوان

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:57 م
السكة الحديد بأسوان
السكة الحديد بأسوان
رقية محمد
قال محمد عز، المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل، إن "الوزارة في انتظار نتائج التقارير والتحقيقات لإيضاح أسباب حادث قطار أسوان".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "أخبار ten" على قناة "TEN"، الثلاثاء، نحن في مرحلة التحقيقات، ودعونا لا نستبق الأحداث، وسنوضح كل شيء للرأي العام بعد انتهاء التقارير".

وأوضح أن "الوزارة تولي أهمية كبيرة للنقل النهري، لتخفيف الأعباء على الطرق، وتقليل التكاليف العالية للنقل البري، و2018 هو عام النقل النهري، ونسعى لتعظيم الاستفادة منه بشتى الطرق".

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