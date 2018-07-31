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وكيل صحة قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية أبومناع

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:59 م
جولة لوكيل صحة قنا
جولة لوكيل صحة قنا بقرية أبومناع
يوسف رجب
أجرى الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية بقرية أبومناع قبلى، سيرًا على الأقدام، تحاور خلالها مع المواطنين، للتأكد عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من خلال الوحدة الصحية بالقرية.

واستمع خضارى، خلال جولته إلى ملاحظات وطلبات المواطنين، مؤكدًا استمرار عملية التطوير لتحقيق جودة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عماد حمدي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الصحة، بأن الجولة جاءت عقب زيارة مفاجئة قام بها وكيل الوزارة للوحدة الصحية بقرية أبو مناع قبلي بدشنا وتفقد فيها مرافق الوحدة والتقى بالعاملين بالوحدة وكان فى رفقته الدكتور محمد سيد مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور مصطفى زين العابدين مدير إدارة دشنا والدكتور أحمد صلاح-مدير الرعاية الأساسية بإدارة دشنا.

وأشار حمدى، إلى أن جولات وكيل الوزارة وبرفقته فرق التفتيش لا تنقطع عن متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، لافتًا إلى أنه تم إجراء جولة أخرى اليوم الثلاثاء بمستشفى أبوتشت، تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة و أبدى بعض الملاحظات.
وكيل صحة قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية أبومناع
وكيل صحة قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية أبومناع
وكيل صحة قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية أبومناع
وكيل صحة قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية أبومناع

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