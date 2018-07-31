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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقى رئيس المؤتمر العام لطائفة الأدفنتست

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:52 م
صدى البلد
محمود مطاوع
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، القس تيد ويلسون رئيس المؤتمر العام لطائفة الإدفنتست والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب مدبولي بالقس تيد ويلسون، معربًا عن سعادته بلقائه والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدًا حرص الدولة على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وكذا الاهتمام بملف تجديد الخطاب الدينى والثقافى، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت وستظل نموذجًا للتسامح والتعايش بين الأديان السماوية، والإبتعاد عن التشدد والعنف والعنصرية.

ومن جانبه، أشار رئيس المؤتمر العام لطائفة الإدفنتست إلى أنه حرص خلال زيارته لمصر على مقابلة الدكتور مصطفي مدبولي لتقديم التهنئة له علي توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، معبرًا عن تقديره لمناخ الحريات الدينية والتسامح فى مصر، وكذا ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، مشيدًا في هذا الصدد بدور الأزهر الشريف كمنارة للتنوير، ومشددًا علي دعم الكنيسة الكامل للحكومة المصرية.

وقدم القس تيد ويلسون عرضًا حول نشاط الكنيسة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى اهتمامها بالموضوعات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات والتي من بينها التعليم والصحة، مؤكدًا على دور مصر المحورى، وما لها من تأثير كبير في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، هذا إلى ما يتعلق بالجانب الثقافي والتوعوى.

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