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اقتصاد

المالية تدرس مقترح تخصيص نسبة 3% من الحصيلة الضريبية لموظفي المصلحة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:16 م
رئيس الضرائب
رئيس الضرائب
محمد يحيي
كشف عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديم المصلحة لمقترحات للخروج من تبعية الموظفين لقانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلي أن مصلحته هي أكبر المصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل إيرادات وموارد الدولة، لافتا الى أن نسبة الـ3% من الحصيلة الضريبية تعادل مبلغ 17 مليار جنيه، وتطلب " الضرائب" توفيرها لموظفيها هذا العام ليتم صرفها في صورة حوافز.

قال " سامي" خلال حواره لـ"صدى البلد" إنه من غير العدالة مساواة الموظفين ممن يقوم بتحصيل ملايين الجنيهات ويتقاضون رواتب ضئيلة أو نظاما قليلا للحوافز، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب "شاخت" و تفتقد حاليا للقيادات بسبب خروج الكثير منهم للتقاعد القانوني.

وأوضح أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية والذي يتضمن الاعتماد علي العمالة بالجهاز الإداري من الانتداب من الجهاز الإداري وهو ما يعني انه يتم نقل الموظف من جهة العمل الأصلية وعمره يتراوح ما بين 40 إلى 45 عاما، معتبرا ان هؤلاء الأفراد غير مؤهلين للعمل بالقطاع الضريبي والمحاسبي.

وأضاف " سامي" أن المصلحة بحاجة لشباب حديثي التخرج يمكن تأهيلهم للعمل بالضرائب، لحداثة سنهم وتوفير الوقت والجهد للتدريب خصوصا أنه يعتمد علي الفحص والعمل الميداني باعتباره عملا يقوم به الشباب وليس من هم أكبر سنا.

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