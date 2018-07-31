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حوادث

تصفية المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتل ضابط بالأمن الوطني

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:01 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكنها من تصفية القيادي بحركة حسم الإرهابية عبد الله يوسف فرج والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 558 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وكذلك القيادي بالحركة محمد عبد الرحمن حسان، الشهير بأمجد، وهو أحد المتورطين في تنفيذ واقعة اغتيال النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرها في البلاد بالإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية.

وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقرًا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأسفرت عمليات مداهمة تلك الأوكار عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، عن ضبط أحدهم بمنطقة العبور، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن حال اقترابها من وكرهم.

وأضاف البيان أن التعامل مع مصدر النيران أسفر عن مصرع 5 عناصر تم تحديد 4 منهم، وهم القيادي بحركة حسم محمد عبد الرحمن حسان، الشهير بأمجد، وهو أحد المتورطين في تنفيذ واقعة اغتيال النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وكذلك تامر أحمد شعبان، الشهير بـ عثمان، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وعبد الله يوسف فرج المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 558 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأسامة بحر أحمد المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 975 لنسة 2018، وعثر بحوزتهم علي بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة.

وأضاف البيان أنه تمت مداهمة وكر بمنطقة المرج، وأسفرت العملية عن ضبط 5 عناصر هم علي عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وإسلام رأفت المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، وعبد الباسط شكري المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ونور الدين عبد الله، ومحمد زين الدين، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخائر.

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف وكر بمنطقة السلام، وعثر علي 6 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و كمية من الذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

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