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حوادث

ضبط 456 عبوة مواد غذائية و125 كيلو دقيق بلدي فى حملة بالغربية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:38 م
ضبط أجولة دقيق -
ضبط أجولة دقيق - ارشيفية
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 456 عبوة مواد غذائية و125 كيلو دقيق بلدي فى حملة بشوارع قري ومراكز المحافظة .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط"ماجده م ا " صاحبة محل مقررات تموينية بقرية منشية الأمراء بمركز المحلة ومديره المسئول و"محمد ع س"33 سنة مقيم بذات الناحيه وبحوزته (300كجم ) سكر تموينى مدعم وتحرر المحضر رقم 43969 جنح مركز المحلة 2018م.

كما ضبط "محمد ف ر "صاحب مخبز بالسنطة البلد بمركز السنطة مقيم بذات الناحيه لقيام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 25 جم) في الرغيف الواحد فى المحضر رقم 5 أحوال مباحث تموين زفتى. كما ضبط "أمينه ش ع " صاحبة مخبز بقرية بلاى بمركز السنطة ومديرة المسئول" مجدى ا ع " مقيم بذات الناحية لقيام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 24 جم) في الرغيف الواحد فى المحضر رقم 6 أحوال مباحث تموين زفتى.

وتم ضبط "عبدالعزيز ا ع "38 سنة صاحب مخبز سياحى بقرية شبرا قاص بمركز السنطة مقيم بقرية نهطاى بمركز زفتى وبحوزته (10) لتر سولار مدعم فى المحضر 313 جنح أ د ط مركز زفتى 2018 فيما ضبط "عيد ش ع "34 سنة صاحب محل بقاله بالسنطة البلد بمركز السنطة مقيم قويسنا وبحوزته 28 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 298 جنح أ د ط مركز السنطة 2018م فيما ضبط " احمد ا ع " المدير المسئول عن مخبز بلدى ملك ورثه " السباعى ع ع " بقرية شنراق مركز السنطة مقيم بذات الناحيه لقيامه بالتصرف فى (50 ) كجم دقيق بلدى من الحصة المنصرفة للمخبز فى المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين زفتى.

ضبط "هانى ع س "38 سنة صاحب محل بقاله بقرية ابو الجهور بمركز السنطة مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 311 جنح أ د ط مركز السنطة 2018 .

كما ضبط "احمد ر ب "33 سنة صاحب محل بقاله بقرية محله زياد بمركز سمنود مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 20089 جنح مركز سمنود 2018 وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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