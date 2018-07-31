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ديني

داعية إسلامي: لو طال الطِيب ملابس الإحرام فلابد من تغييرها.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن نية الدخول فى نسك الحج تعتبر إحراما، منوها بأنه لابد من الغسل والنظافة الشخصية قبل الإحرام.

وأضاف عبد المعز، فى لقائه على فضائية "dmc"، أن السيدة عائشة قالت "كنت أطيب رسول الله قبل إحرامه" كما كانت تطيب جسد النبي بالروائح الجميلة ولم تكن تطيب ملابس الإحرام.

وأشار إلى أن الطيب، لو طال ملابس الإحرام فلا شيء على الحاج وإنما عليه أن يغير هذه الملابس.

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