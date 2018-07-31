خالد قمر يفشل في تسجيل أول ضربة جزاء للاتحاد في الدوري.. فيديو

أهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري ضربة جزاء أمام فريق المقاولون العرب في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



فشل خالد قمر في تسجيل هدف من ضربة جزاء أمام صلابة الحارس حسن شاهين في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بينما أحرز بناهيني الهدف الأول للاتحاد السكندري الأول في الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019.



تجدر الإشارة إلى أن المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي بين الاتحاد السكندري والمقاولون بنتيجة هدف لكل منهما بعد فشل كلا الفريقين في حل الشفرات الدفاعية.