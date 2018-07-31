ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد قمر يفشل في تسجيل أول ضربة جزاء للاتحاد في الدوري.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:20 م
صدى البلد
أهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري ضربة جزاء أمام فريق المقاولون العرب في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

فشل خالد قمر في تسجيل هدف من ضربة جزاء أمام صلابة الحارس حسن شاهين في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بينما أحرز بناهيني الهدف الأول للاتحاد السكندري الأول في الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي بين الاتحاد السكندري والمقاولون بنتيجة هدف لكل منهما بعد فشل كلا الفريقين في حل الشفرات الدفاعية.

ترشيحاتنا

حبس ضابط أربعة أيام على ذمة تحقيقات رشوة رئيس مصلحة الجمارك

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

تعرف على الخط الساخن لشكاوى البطاقات التموينية وكيفية تفعيل الرقم السري

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

حلقان الشراشيب تسيطر على موضة 2018

Barcelona .. البلوجرانا يجتمع مع بول بوجبا لتدعيم خط الوسط

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟