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رياضة

رسميا.. الأهلي يشارك في دوري أبطال العرب ويواجه النجمة اللبناني 13 أغسطس

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وافق النادى الأهلى بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة دورى أبطال العرب التى بدأ الدور التمهيدى فيها منذ فترة على أن يلتقى أبناء الرداء الأحمر مع النجمة اللبنانى فى دور الــ32 فى 13 أغسطس المقبل باستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

وأنهت الإدارة الحمراء الجدل بشكل نهائى عبر الاستعدادات لاستضافة مباراة النجمة اللبنانى ليكون الأهلى على موعد وتحد جديد يبحث فيه عن اللقب الذى سينعش خزائنه بمبلغ مالى كبير يصل إلى 6 ملايين دولار للبطل.

ويختتم الفريق الأول للكرة تدريباته غدًا باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس في أولي مباريات الدورى الممتاز.

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