أدمن نبني بلدنا: تدريس المواد المستمرة سينعش سوق الدروس الخصوصية

أصدرت سالي حمدي أدمن حملة نبني بلدنا بتعليم ولادنا، بيانًا إعلاميًا عبرت خلاله عن استيائها من فكرة تدريس مواد ( تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي) كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم.



وقالت سالي في بيانها : كيف للطلاب أن يستوعبوا هذا الكم الدراسى واين الوقت الذي يساعدهم على ذلك ، مشيرةً إلى أن بعض مدارس اللغات لا تجد الوقت الكافى لإجراء امتحان شهر ديسمبر الشهرى نظرا لطول المناهج وتعقيدها وتداخل مواعيد امتحانات الشهر مع امتحانات نهاية العام العملى والمستوى الرفيع.



وأضافت قائلة : إن مسئولي وزارة التربية والتعليم سيساعدوا بهذا القرار على فتح الباب على مصراعية للدروس الخصوصية للمواد المنتهية ، لتكون الدروس طوال العام الدراسى، مما سيؤدي حتمًا لتضاعف العبء المادى على الأسرة.



وأوضحت سالي أن هذا القرار غير مدروس على مستوى الطالب وامكانياته فى النظام القديم ، ولا يراعي الأسرة التى تعاني وتصرخ منذ سنوات مطالبة برفع عبء الدروس عنها ، وقالت : رفقًا بأولياء الأمور يا وزارة التعليم ، ساعدينا على تخفيف الحمل.



جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، كان قد وافق رسميًا على تدريس مواد ( تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي) وذلك كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم.