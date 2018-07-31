ضبط هاربين من أحكام وتحصيل غرامات مالية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 2001 هارب من أحكام وتحصيل 157296 جنيهًا غرامات بشوارع طنطا والمحلة.





وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير مباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مجال تنفيذ الأحكام وعدد (2) حكم فى جنائية و(849) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (1110 ) حكم فى الغرامات و (40) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام (2001 ) حكم و إجمالى المبالغ المتحصلة (157296 جنيهًا ) وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

