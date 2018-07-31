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حوادث

تحرير 287 مخالفة إشغالات ومرافق وضبط 66 قضية تموينية بشوارع الغربية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:19 م
حملات إزالة - ارشيفية
حملات إزالة - ارشيفية
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم الثلاثاء 287 مخالفة مرافق وإشغالات و66 قضية تموينية فى حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية حيث تم ضبط (66) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة و(287 ) قضية متنوعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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