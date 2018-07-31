الحزب الحاكم بالسودان يعلن عن مفاجأة سارة للشعب

أعلن قيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "مفاجآت سارة" خلال أيام لتحقيق السلام في البلاد.



وقال القيادي بالحزب عبد الرحمن الخضر، خلال ندوة له: "لدينا مفاجآت سارة خلال أيام تتعلق بتحقيق السلام في البلاد"، دون تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعة تلك المفاجآت.



وأكد الخضر سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020.



وأشار إلى: "ضرورة تحقيق مستحقات جذرية، أبرزها تحقيق السلام في البلاد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تنال الرضا الجميع داخليا وإقليميا ودوليا".



يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الحاكم السوداني لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2020.

