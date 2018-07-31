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رياضة

مرجان يشيد بدور لجنة الشباب بالأهلي في حفل النجمة الرابعة بالتتش

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بدور لجنة الشباب في نجاح حفل النجمة الرابعة وتكريم الفرق الرياضية أصحاب الإنجازات الرياضية التي جرت أمس باستاد مختار التتش.

وقال مرجان إن هؤلاء الشباب هم مستقبل الإدارة التنفيذية بالنادي ودورهم كبير ولديهم أفكار وقدرات كبيرة يجب استغلالها.

وأشاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي بالقائمين على حفل تتويج الفرق الرياضية الفائزة بالبطولات المحلية والقارية على كافة المستويات الفردية والجماعية، وأثنى «الخطيب» على المظهر الرائع الذي خرج عليه الحفل، والجهد المبذول من جميع القائمين عليه، وعلى رأسهم؛ المخرج هشام جمال، الذي تولّى مهمة إخراج الحفل، وخروجه بهذا الشكل الذى يليق بالأهلي، وبإنجاز نجومه المكرمين.

ووجه بيبو الشكر للإدارة التنفيذية بالنادي على الشكل الرائع الذى ظهر به الحفل، خاصة أن قرار إقامة هذا الحفل تم اتخاذه منذ 48 ساعة فقط، موضحًا أن الإدارة التنفيذية في النادي تحركت على وجه السرعة من أجل إخراج الحفل بهذا الشكل الرائع.

وأقيم مساء أمس حفل مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية، ويأتي في إطار سياسة مجلس الإدارة للتأكيد على دعمه الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية الأهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، ويعلي من شأن نادي القرن الإفريقي، بالإضافة إلى تحفيز الآخرين من الرياضيين في النادي لبذل الجهد؛ حتى يصلوا إلى مرحلة البطولة، ويحققوا الإنجازات التي تعلي من قيمتهم وترفع راية ناديهم.

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