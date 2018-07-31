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رياضة

أول بطاقة حمراء للاعب المقاولون في الموسم الجديد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:47 م
صدى البلد
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حصل محمد سمير لاعب المقاولون العرب علي أول بطاقة حمراء في الموسم الجديد وذلك بسبب إضاعة الوقت، فحصل على بطاقه صفراء والثانية كانت بسبب الاعتراض .

جدير بالذكر أن إيمانويل بناهيني سجل الهدف الاول له وللاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأضاع خالد قمر لاعب الاتحاد أول ضربة جزاء في الموسم الجديد من الدوري .

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